В Подмосковье шестерым жителям вынесли предупреждения за недопуск газовщиков

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области вынесло предостережения шестерым жителям региона за недопуск специалистов к газовому оборудованию в квартирах. Обращение поступило от «Мособлгаза», сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственного жилищного надзора Московской области.

Поводом для мер стал отказ собственников впустить сотрудников газовой службы для планового технического обслуживания внутриквартирного оборудования. Проверка плит, колонок и котлов должна проводиться не реже одного раза в год в соответствии с Правилами пользования газом, утвержденными постановлением правительства РФ.

Недопуск специалистов может привести к серьезным последствиям. Даже при отсутствии видимых неисправностей со временем возникают микротрещины, ослабевают соединения или засоряется вентиляция. Это повышает риск утечки газа, отравления, пожара или взрыва и создает угрозу для всего дома.

С 1 марта 2026 года вступили в силу изменения в постановление правительства РФ №410. Если отключить отдельную квартиру технически невозможно, поставщик вправе приостановить подачу газа во всем подъезде или многоквартирном доме до обеспечения доступа.

Полученное предостережение не является штрафом, а считается официальным предупреждением. При повторном недопуске возможна административная ответственность по ч. 3 ст. 9.23 КоАП РФ. Для граждан штраф составляет от 1 до 2 тыс. рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.