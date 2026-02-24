В Подмосковье семья из Пушкино подключила газ по программе

Семья из Пушкинского округа подключила дом к газу по президентской программе социальной газификации. С начала 2026 года в Московской области построили около 50 км сетей, что позволило подключить тысячу жителей, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

В Пушкинском округе продолжается реализация программы социальной газификации, по которой газ бесплатно подводят до границ земельных участков. В 2026 году в регионе планируют проложить 700 км сетей и обеспечить газом около 50 тыс. человек.

В муниципалитете в программу включены 62 населенных пункта. По данным на сегодняшний день принято 565 заявок, газифицировано 324 дома, еще 241 находится в процессе подключения.

Одними из новых абонентов стала семья Алексея Ягина. Супруги с двумя дочерьми переехали в собственный дом в этом году и сначала отапливали его электричеством.

«Отапливать дом электричеством было очень дорого. А в семье растут две дочери, которым зимой нужно тепло и уют. Мы подали заявку, и примерно через полгода в доме зажглась первая конфорка», — рассказал Алексей Ягин.

В администрации округа ранее подчеркивали, что реализация программы находится на контроле, так как вопрос газификации остается социально значимым для жителей.

Право на льготное подключение имеют также отдельные категории граждан. Многодетные семьи, участники СВО и инвалиды I группы могут провести газ не только до границ участка, но и внутри него, а также получить субсидию до 80 000 рублей на приобретение внутридомового оборудования.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что программа социальной газификации, объявленная президентом России Владимиром Путиным, очень важна для Подмосковья.

«Мы — лидеры по объему, и, конечно, все это крайне положительно влияет на развитие экономики», — подчеркнул глава региона.