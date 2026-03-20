В Подмосковье с начала марта отремонтировали около 2 тыс лифтов

С начала марта в многоквартирных домах Подмосковья отремонтировали порядка 2 тыс. лифтов в рамках текущего ремонта. Работы проводят специализированные организации, всего в регионе их 219, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В Московской области насчитывается более 53 тыс. многоквартирных домов, из которых около 25% оборудованы лифтами. Контроль за их исправной работой возложен на управляющие организации, а техническое обслуживание и устранение неисправностей выполняют специализированные подрядчики.

«Сегодня эта отрасль заслуживает особого внимания. В современном мире производители ежедневно презентуют новые инновационные решения и модели лифтов, поэтому их обслуживание должно быть соответствующим. Сотрудникам необходимо обладать высоким уровнем квалификации и регулярно его повышать», — отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

К наиболее частым причинам поломок относятся износ механизмов — тросов, шкивов, подшипников и тормозных накладок, нарушение правил эксплуатации, включая перегрузку кабины, а также вандализм и неисправности дверных механизмов.

Обслуживающие организации ежемесячно проводят плановые проверки оборудования, раз в год организуют полное техническое освидетельствование с участием аккредитованной лаборатории и обязаны устранять аварийные неисправности в течение суток. При обнаружении проблем жители могут обратиться в управляющую компанию, Единую диспетчерскую службу Московской области или в территориальный отдел профильного министерства.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.