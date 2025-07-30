В Подмосковье с начала года подключили к газу 10 тыс домовладений

В Московской области продолжается реализация президентской программы социальной газификации. По ней с начала года сотрудники газораспределительной компании «Мособлгаз» подключили к централизованному газоснабжению 10 тыс. домовладений на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Юбилейным абонентом стал житель села Мишутино Сергиево-Посадского городского округа Алексей Лобанов.

«Дом я строю сам, своими руками. Фундамент залил еще в 2018 году. Медленно, но верно. О программе социальной газификации узнал у нас на сайте, в Мишутино. Там вся информация подробно: как подать заявку, какие документы нужны. С газом будет намного экономичнее, когда я доделаю ремонт и сможем заехать в дом», — отметил владелец газифицированного дома.

Строительство газопроводов в Подмосковье продолжается. Сейчас работы по президентскому проекту ведутся в 53 населенных пунктах, в том числе в рабочем поселке Софрино округа Пушкинский, деревне Троице-Сельцо городского округа Мытищи, городах Шатура, Кашира, Электросталь и др.

«Уже несколько лет Московская область входит в число лидеров социальной газификации, реализуя поручение Президента. Мы стараемся обеспечить комфорт как можно большего количества жителей, подводя газ к их домам. В планах до конца года — газификация еще 12 тыс. домовладений в рамках программы. Это важный шаг в повышении качества жизни людей и развитии региона», — отметил министр энергетики МО Сергей Воропанов.

На сайте «Мособлгаза» можно подать заявку для того, чтобы подвести газ до забор участка бесплатно. Ссылка на раздел сайта: https://lkk.mosoblgaz.ru/lkk3/public/connection_map.

Для подключения дома к газу удобнее всего воспользоваться комплексным договором с «Мособлгазом», в который входят следующие виды работ:

проектно-изыскательские работы (проектирование трассы прохождения газопровода);

строительно-монтажные работы в границах участка;

техническое обслуживание газового оборудования;

пусконаладочные работы и поставка газа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.