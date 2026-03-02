Обновление систем водоснабжения охватило около 1 млн жителей Подмосковья за год

Модернизация сетей водоснабжения и водоотведения в 2025 году затронула примерно 1 млн жителей Подмосковья, сообщил министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

«Итоги реализации госпрограммы 2025 года: у нас было 114 объектов, 43,7 млрд рублей. Это почти 200 км сетей водоснабжения и водоотведения и 43 площадных объекта. По итогам 2025 года было выполнено 102 мероприятия», — сказал Григорьев в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

По словам министра, охват населения составил почти 1 млн человек. Такая внушительная цифра связана с вводом больших очистных сооружений.

Ранее Воробьев заявил, что программа обновления систем водоснабжения и водоотведения в Московской области должна идти строго по графику.

«Напомню, что мы действуем в рамках национального проекта, и указом президента, и в федеральном бюджете предусмотрено заметное участие всего, что касается модернизации очистных сооружений», — сказал губернатор.

