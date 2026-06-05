В Подмосковье разъяснили порядок перехода на электронную квитанцию

Жителям Подмосковья сообщили, что переход на электронный счет за коммунальные услуги не влияет на получение льгот и субсидий при своевременной оплате. Подтверждением платежа служит банковская выписка или чек, а данные автоматически передаются в органы соцзащиты, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Единый расчетный центр Московской области разъяснил, что при переходе на электронную квитанцию право на льготы и субсидии сохраняется. Главное условие для начисления выплат — своевременная оплата. Подтверждением служат банковская выписка или чек, сама квитанция обычно не требуется.

Информация об оплате автоматически поступает в органы социальной защиты. В отдельных случаях, например при предоставлении документов в Фонд пенсионного и социального страхования РФ, может понадобиться бумажная копия. Ее можно бесплатно получить в клиентском офисе МосОблЕИРЦ или распечатать из личного кабинета.

Справки о начислениях и оплатах, а также выписку из лицевого счета можно заказать на сайте мособлеирц.рф или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». Исключение составляют справки с синей печатью — их выдают только в офисе. В личном кабинете также доступна загрузка квитанций за любой период и подключение подписки на получение платежных документов по электронной почте.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отметил, что проект электронных квитанций работает в регионе уже год.

«Проект запущен в регионе год назад. За это время мы уже видим позитивную динамику — жители быстро адаптируются к новому формату, доля получателей электронной квитанции стабильно растет. Прежде всего, это удобно — один документ в смартфоне заменяет стопку бумаг. Также на РПГУ доступны не только платежные документы, но и возможность проверки начислений и контроль расходов — по одному или нескольким объектам недвижимости одновременно. Во-вторых, это быстро — квитанция в электронном виде может быть направлена сразу же после ее формирования в системе», — отметил министр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.