В Подмосковье рассказали о видах летней коммунальной техники

«Перед выходом на улицы Московской области техника проходит ежесменное техническое обслуживание. Вне сезона транспорт хранится в сухом и защищенном от погодных условий месте. Это предотвращает коррозию и продлевает срок службы оборудования. Ежегодно мы проводим обновление парка коммунально-уборочной техники, учитывая потребности каждого муниципалитета», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Наибольшее количество летней спецтехники насчитывается в Одинцовском округе — 152 единицы, округе Пушкинский — 116, Серпухове — 107, Подольске — 105 и Коломне — 99.

Порядок на улицах региона обеспечивают следующие виды техники: трактор с щеткой и небольшим резервуаром воды, используется при прометании поверхностей с увлажнением; поливомоечные машины — это специализированные автомобили с большими резервуарами для воды и мощными насосами, предназначенные для мытья дорог парковок и тротуаров, они эффективно очищают поверхность от грязи и мусора; мини-пылесосы используются для уборки мелкого мусора и пыли с внутридворовых проездов, они могут быть самоходными или прицепными к трактору или другому транспортному средству; трактор с бочкой используется для полива улиц и газонов; райдеры (газонокосилки) предназначены для покоса травы на ровных поверхностях, которые также могут быть оснащены специальными приспособлениями для сбора скошенной травы; триммеры (косилки) — это устройства, которые используются для покоса травы в труднодоступных местах, узких пространствах, а также на неровной местности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.