Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 15:19

В Подмосковье рассказали, когда и как менять радиаторы отопления

С приближением отопительного сезона многие жители начинают задумываться о необходимости замены радиаторов отопления в своих квартирах. Вопрос, когда лучше провести эту замену — вызывает множество споров, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Отопительная система каждого дома проектируется индивидуально с учетом различных параметров. Поэтому при замене батарей важно выбирать равнозначные модели, соответствующие проектной документации.

Если батареи начинают протекать, замену следует осуществить незамедлительно, закрыв радиаторный кран и обратившись в управляющую организацию. Плановую замену стоит доверить профессионалам, чтобы избежать возможных ошибок. Срок службы в среднем составляет 25 лет.

Вопрос замены радиаторов требует внимательного подхода и консультации специалистов, чтобы предотвратить проблемы с отоплением в будущем.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.