В Подмосковье рассказали, как проходит замена систем газоснабжения в МКД

Замена системы газоснабжения является одним из ключевых этапов капитального ремонта здания, поскольку от ее состояния зависит безопасность жильцов и комфорт проживания. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Проведение ремонтных работ требует соблюдения строгих мер предосторожности. Одним из важных аспектов является временное отключение подачи газа. Это связано с тем, что работа с газовыми системами при включенном газоснабжении представляет опасность. Используемый в бытовых условиях газ является взрывоопасным. Так, в назначенный срок, во всем доме газ будет отключен, на срок от 1 до 3 дней.

Срочные работы по ремонту внутридомового газового оборудования выполняются специализированной бригадой в составе 24 сертифицированных сотрудников (включая слесарей и сварщиков), находящихся под непосредственным контролем квалифицированного руководящего состава. Организация работ осуществляется на высоком профессиональном уровне с неукоснительным соблюдением действующих норм промышленной безопасности и требований охраны труда, что обеспечивает высокий уровень качества выполнения ремонтных мероприятий при одновременном сокращении их продолжительности до минимума.

На время проведения работ штатный столяр самостоятельно разберет и соберет кухонную мебель (стеллажи, шкафы), предоставленную жильцами квартиры, чтобы обеспечить доступ к газовой трубе и оборудованию. От собственников помещений потребуется предварительно освободить мебель от посуды и другой кухонной утвари.

Монтаж в квартирах выполняется быстро (до 1 часа), с мерами безопасности для сохранности имущества. При сварке или резке труб используются защитные материалы, чтобы избежать повреждений отделки и интерьеров.

Собственники жилья обязаны допускать представителей газовых служб для обслуживания и ремонта внутриквартирных газовых сетей. Согласно КоАП РФ Статья 9.23. Нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Отказ может привести к нарушению прав других жильцов на безопасные условия проживания и повлечь административный штраф на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц — от двадцати пяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или ограничение подачи газа.

После завершения монтажных работ по установке нового газопровода в многоквартирных домах проверку проводит «Мособлгаз» совместно с представителями технического надзора. Их задача — убедиться, что система функционирует исправно, герметична и соответствует требованиям ГОСТов и нормативных документов.

Процедура подключения газа в каждой квартире выполняется специалистом «Мособлгаза», который производит включение газа непосредственно в каждом газовом приборе (плита, колонка, котел). Только после успешного прохождения всех проверок и отсутствия замечаний жильцы получают возможность безопасно пользоваться природным газом. Срок нормативной эксплуатации внутридомового газового оборудования — газопроводов, запорной арматуры и т. д., относящейся к общему имуществу многоквартирного дома, составляет до 30 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тыс. жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.