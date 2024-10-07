В Подмосковье рассказали, как контролировать капремонт в многоквартирном доме

Все средства на капремонт формируются из ежемесячных платежей жильцов. Они могут поступать на специальный счет дома в банке или на счет регионального оператора. На территории Подмосковья это фонд капитального ремонта Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Региональный фонд представляет собой «общий котел», в который жители всех домов региона вносят свои средства. Деньги собираются на счете оператора, который затем распределяет их между домами в соответствии с региональной программой капитального ремонта.

Например, если ремонт вашего дома запланирован через десять лет, то в данный момент ваши средства могут быть использованы для капитального ремонта других домов. Когда придет время капитального ремонта вашего дома, деньги будут выделены из средств жильцов других домов.

Если есть специальный счет, вы можете провести капитальный ремонт раньше, но для этого необходимо собрать нужную сумму. На общем собрании устанавливается размер взносов не ниже минимального, установленного регионом. При этом есть преимущество — полный контроль над собранными средствами. Это значит, что никто не сможет их использовать на капремонт других домов.

Выбор владельца счета за жителями. Это может быть фонд капитального ремонта, ТСЖ, ТСН, ЖСК или управляющая компания. Владельцем может быть выбрана только та организация, которая осуществляет управление многоквартирным домом, исключением является фонд капитального ремонта. Сами собственники выбирают подрядчиков, контролируют ход работ и осуществляют приемку выполненных работ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.