В Подмосковье провели более 750 мероприятий по борьбе с вредителями

В Подмосковье провели более 750 мероприятий по борьбе с вредителями, передает пресс-служба ммнистерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Обработка общего имущества жилого фонда является важным мероприятием для борьбы с «нежелательными гостями» — насекомыми и грызунами.

Под контролем инспекторов надзорного ведомства управляющий организации провели более 750 мероприятий по ликвидации грызунов и насекомых в подъездах и подвалах Подмосковья.

«Дезинсекция и дератизация мест общего пользования — прямая ответственность управляющей компании. Эта мера способствует поддержанию чистоты помещений и обеспечивает здоровье проживающих.

Согласно законодательству, установлена частота проведения таких мероприятий в многоквартирных домах. По СанПиН необходимо проводить плановые обследования мест общего пользования один раз в месяц, а также внеплановые обработки при обнаружении вредителей», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Если вы обнаружили грызунов в доме — сообщите об этом в свою управляющую организацию. В случае, если управляющая организация бездействует, оставьте заявку на портале ЕДС МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.