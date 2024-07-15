В Подмосковье проведут 159 мероприятий по модернизации системы теплоснабжения

Один из муниципалитетов, в котором прошедшей зимой наблюдались проблемы с теплоснабжением — это г. о. Солнечногорск. Для обеспечения жителей качественным отоплением и горячей водой в округе предусмотрена реализация 12 мероприятий на сумму 4,2 млрд рублей. В частности, активные работы ведутся в микрорайоне Выстрел, где теплоэнергетики выполняют капитальный ремонт аварийных участков сетей теплоснабжения и ГВС на ул. Военный городок. Кроме этого, в 2024–2025 гг. должна быть выполнена реконструкция котельной Выстрел, обеспечивающей тепловой энергией 46 многоквартирных домов (8,6 тыс. человек), поликлинику, детский сад и школу. Сети теплоснабжения и ГВС от котельной также будут отремонтированы.

Еще один населенный пункт г. о. Солнечногорск, где активно ведутся работы по модернизации теплоснабжения — рабочий поселок Менделеево. Там до начала отопительного сезона планируется выполнить аварийно-восстановительные работы сетей теплоснабжения и ГВС, а в 2024–2026 гг. — построить новую блочно-модульную котельную мощностью 50 МВт.

Среди других населенных пунктов городского округа Солнечногорск, где также запланированы мероприятия по модернизации теплоснабжающего хозяйства — поселки Миронцево, Голубое, Стекольный завод, городское поселение Солнечногорск, военный городок Лыткино.

В городском округе Королев также ведутся работы по модернизации объектов теплоснабжающего комплекса. Улучшения коснутся 170 тыс. жителей муниципалитета. Так, в этом году теплоэнергетики планируют завершить капитальный ремонт тепловой сети на проспекте Космонавтов, обеспечивающей отоплением и горячей водой 155 многоквартирных дома (60 тыс. человек) и 17 объектов социальной сферы. Помимо этого, до начала отопительного сезона запланировано реализовать капитальный ремонт участков тепловых сетей между котельной «Новые Подлипки» и котельной «3, 3А», а также участков тепловых сетей от проспекта Королева до ул. Сакко и Ванцетти. В последующие годы работы в Королеве продолжатся, к примеру, будут отремонтированы котельные «3, 3А», «Текстильщик».

Масштабные мероприятия по модернизации теплоснабжения реализуют и в г. о. Дзержинский. Там к новому отопительному периоду планируется капитально отремонтировать магистральную теплосеть М-5, к которой подключено 167 жилых домов — это 29 тыс. жителей. По решению губернатора региона А. Ю. Воробьева для ремонта привлечены средства из резервного фонда.

«По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева весной этого года мы сформировали масштабную программу модернизации теплоснабжающего хозяйства и приступили к ее реализации. Госпрограмма Московской области разбита на краткосрочные и долгосрочные мероприятия. Краткосрочные мероприятия мы должны реализовать в этом году до начала отопительного сезона — это 159 мероприятий на общую сумму 11 млрд рублей. Они затронут 41 котельную и центральный тепловой пункт, 185 км тепловых сетей. Долгосрочные мероприятия рассчитаны до 2029 года и включают в себя 706 мероприятий на общую сумму 84 млрд рублей, из них 201 мероприятие начнем реализовывать уже в этом году — это 108 котельных и центральных тепловых пунктов и 273 км тепловых сетей. При этом мы постоянно осуществляем выезды на места и, при необходимости, включаем дополнительные мероприятия в программу модернизации. А в 2025 году обратимся к федеральным структурам за выделением средств по утвержденной нами программе в рамках федерального проекта модернизации коммунальной инфраструктуры», — отметил вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.