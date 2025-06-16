В Подмосковье протестировали 14% теплосетей перед новым отопительным сезоном

В Московской области продолжается усиленная подготовка коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону 2025/2026. Проведение гидравлических испытаний на тепловых сетях — одно из главных мероприятий ежегодной подготовки к холодам и залог стабильного теплоснабжения в зимние месяцы. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго региона.

На сегодняшний день специалисты выполнили оперессовку 1 458 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении, что составляет 14% всех теплосетей региона. Полностью данные работы завершены во Власихе, Восходе и Звездном городке. Большая часть — свыше 70% теплотрасс — проверено в Луховицах и Фрязино. Гидравлические испытания продолжаются и затрагивают все муниципалитеты Подмосковья.

«Гидравлические испытания — это не просто формальность, а важнейший этап подготовки системы теплоснабжения к отопительному периоду. Они позволяют выявлять слабые места и устранять неполадки до наступления холодов. Сейчас по результатам уже проведенных испытаний зафиксированы утечки на некоторых участках. После ремонта проведем повторные проверки, чтобы удостовериться в надежности системы», — прокомментировал министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.

Также в области помимо плановой ежегодной профилактики идет самая активная фаза модернизации теплоснабжения по региональной госпрограмме. В плане текущего года — свыше 600 мероприятий, что позволит сделать коммунальную инфраструктуру региона более надежной и комфортной для жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в каждом, без исключения, муниципалитете Подмосковья, в каждом городе реализуется самая масштабная за всю историю модернизация электро-, тепло- и водоснабжения.

Губернатор отметил, что эти 3 магистральные темы четко, ясно и подробно отражены в национальной цели президента РФ Владимира Путина и являются приоритетным национальным проектом.

«То есть в канве идеологии указа президента мы реализуем масштабную программу. Что такое масштабная программа, для каждого муниципалитета должно быть понятно», — сказал Воробьев.