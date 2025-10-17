В Подмосковье прошла тренировка МБУ перед зимой

Основные задачи:

выпустить спецтехнику на все маршруты (муниципальные дороги и внутридворовые проезды);

провести ручную уборку всех дворов и общественных пространств.

«Мы проактивно провели точечную оценку каждого муниципалитета. Так, полностью готовы к зиме 44 округа — техника укомплектована, маршруты отработаны, персонал обучен. В зоне особого контроля остаются 5 муниципалитетов: Чехов, Воскресенск, Клин, Жуковский и Солнечногорск. В срок до 1 ноября все должны завершить ремонт неисправной техники и обеспечить наличие необходимого инвентаря. К началу зимы все территории региона должны выйти на единый стандарт готовности», — сказал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Итоговый результат тренировки — 92%.

Для обеспечения бесперебойной работы в зимний период был мобилизован парк специализированной техники — на улицы региона зимой выйдут комбинированные дорожные машины, погрузчики, самосвалы, а также современные малые плужно-щеточные снегоочистители для работы в стесненных условиях дворовых территорий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что жителям важно рассказывать про уборку дворов.

«Это требует особого внимания, подхода. Опять же, правил, которые должны соблюдать все — и кто убирает, и кто живет в своем родном городе», — сказал Воробьев.