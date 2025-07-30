В Подмосковье продолжается реализация пилотного проекта «Цифровая котельная»

Московская область движется вперед в вопросах цифровизации теплоснабжения, реализуя масштабный проект «Цифровая котельная» совместно с федеральным правительством. Регион стал первым в России, где стартовала эта важная инициатива. В дальнейшем она может распространиться по всей стране, сообщает пресс-служба Минэнергетики региона.

Эксперимент охватывает пять муниципалитетов Подмосковья, где осуществляется перевод документации по теплоснабжению из бумажного вида в электронный, включая паспорта готовности к отопительному периоду. Это значительно повышает эффективность работы ресурсоснабжающих организаций и, как следствие, качество коммунальных услуг для жителей. Особое внимание уделяется оснащению котельных умными датчиками — их уже установили не только в пилотных округах, но и по всему региону. Сегодня почти 2,3 тыс. котельных Подмосковья оборудовано такими устройствами.

Один из пяти муниципалитетов, включенных в федеральный проект «Цифровая котельная» — городской округ Балашиха. Ресурсоснабжающая организация «Балашихинские коммунальные сисстемы» (БКС) одной из первых внедрила датчики на 62 котельных округа, что помогает следить за работой системы теплоснабжения в режиме реального времени. Датчики фиксируют параметры температуры и давления, передавая данные в центр управления регионом. Таким образом, диспетчеры Министерства энергетики Подмосковья постоянно владеют ситуацией на источниках теплоснабжения и при необходимости, например, если наблюдается падение температуры, дают сигнал о незамедлительных действиях для того, чтобы жители не успели почувствовать дискомфорт.

Кроме того, в этом году во всем регионе в целом и в Балашихе в частности датчики устанавливают и в центральных тепловых пунктах, что сделает систему теплоснабжения более надежной и технологичной.

«Этот проект принципиально меняет подход к теплоснабжению. Цифровизация позволяет сократить время реагирования на нештатные ситуации, не допускать перехода небольшого технологического сбоя в крупную аварию. Все для того, чтобы в домах жителей было всегда тепло и уютно», — подчеркивает министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.