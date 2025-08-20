В Подмосковье продолжается подготовка объектов водоснабжения и водоотведения к зиме

На территории Московской области идет масштабная подготовка коммунальной инфраструктуры к зиме, чтобы не допустить заметных перебоев подачи ресурсов зимой, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Особое внимание уделяется обслуживанию — замене запорной арматуры, установке частотных преобразователей, промывке резервуаров чистой воды и сетей водоснабжения.

«Мы проанализировали качество прохождения ОЗП в 2023–2024 годах, отметили наиболее слабые места и определили те муниципалитеты, которые нуждаются в особом внимании. По ним уже проводим дополнительные работы. Наши специалисты сейчас выезжают на объекты и контролируют ход установки оборудования. Все мероприятия по подготовке инфраструктуры к зиме завершим до 15 сентября. В плане — 2,5 тыс. объектов в 56 округах. Статус выполнения фиксируем еженедельно на оперативных совещаниях с муниципалитетами. Для проведения работ в срок у нас есть все необходимое — материалы и оборудование», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев

Так, Мособлводоканал уже выполнил свыше 80% от плана по установке задвижек на сетях в Шатуре, Егорьевске, Электростали, Богородском, Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском и Лосино-Петровском округах.

Наряду с этим в рамках трансформации РСО ведутся работы по:

установке систем диспетчеризации;

проверке и замене неисправных насосов, источников резервного питания;

формированию обновленных диспетчерских служб.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.