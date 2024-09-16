В Подмосковье продолжается подготовка к предстоящему отопительному сезону

Министерство энергетики Московской области продолжает подготовку теплоснабжающего хозяйства региона к отопительному периоду 2024/2025. В рамках мониторинга хода подготовки представители ведомства посетили котельную ГЭМЗ на улице Красной в городском округе Солнечногорске, сообщает пресс-служба ведомства.

Котельная ГЭМЗ обеспечивает отоплением и горячим водоснабжением более 9 тыс. потребителей, в том числе 52 многоквартирных дома и 4 социальных объекта. Установленная мощность источника теплоснабжения составляет 80,0 Гкал/час, присоединенная нагрузка — 31,861 Гкал/час.

В ходе выезда мониторинговой группы были даны конкретные замечания по подготовке к отопительному периоду. В частности, в целях безаварийного прохождения холодов в кратчайшие сроки будут устранены замечания по насосному агрегату и котловому агрегату котельной.

Помимо этого, представители областного Минэнерго проверили ход работ по замене участка трубопровода теплоснабжения от котельной ГЭМЗ, ранее включенного в Государственную программу Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы».

Завершить работы планируется до конца года. До их завершения теплоснабжение потребителей производится с резервной линии, риск прохождения отопительного периода отсутствует.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.