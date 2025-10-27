В Подмосковье продолжается оценка коммунальной техники

сегодня в 18:32

На территории Московской области продолжается оценка коммунальной техники муниципальных бюджетных учреждений. На этот раз осмотр провели в городских округах Чехов, Котельники и Жуковский, сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Специалисты Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области осмотрели техническую готовность коммунальных служб, включая состояние оборудования, ремонтную базу и документацию.

Критерии осмотра:

коммунальная техника;

оборудование;

ремонтная база;

актуальность заполнения документации и путевых листов.

«Начали выезжать в городские округа для оценки ситуации по подготовке к осенне-зимнему периоду — проводим мониторинг и смотры спецтехники, заключаем дополнительные контракты на аренду необходимого оборудования. Сейчас особое внимание уделяем и объединению МБУ со смежным функционалом, что помогает работать более эффективнее и менее ресурсозатратно», — отметил зампредседателя правительства Московской области — ранее отмечал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

По итогам всем организациям даны рекомендации по оптимизации рабочих процессов.

Подобные выезды будут продолжены и в другие муниципалитетах Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что жителям важно рассказывать про уборку дворов.

«Это требует особого внимания, подхода. Опять же, правил, которые должны соблюдать все — и кто убирает, и кто живет в своем родном городе», — сказал Воробьев.