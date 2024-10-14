В Подмосковье продолжается оценка готовности муниципалитетов к зиме

Первый заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Кирилл Григорьев в минувшие выходные с рабочим визитом посетил подмосковный Красногорск. Совместно с представителями администрации муниципалитета было проверено состояние контейнерных площадок в густонаселенных районах городского округа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Важно отметить, что именно запаркованность во дворах — главная помеха для вывоза отходов в большинстве случаев. Для этого муниципалитетами по согласованию с ГИБДД разрабатываются правила организации дорожного движения, с целью исключения парковки автотранпорта в неположенных местах и разгрузить трафик во дворах.

Также в рамках выезда был проведен осмотр МБУ в поселке Архангельское, в обслуживании которого сегодня находится 310 дворов, 25 общественных территорий и более 400 МКД.

Предметом осмотра стали:

укомплектованность штата и техники;

зона обслуживания и ремонта;

общежитие для вахтовиков.

«На сегодняшний момент мы понимаем сколько коммунальной техники уже готово к зиме, каков штат дворников, какая зарплата у сотрудников. Отработаны алгоритмы действий мастеров, водителей и механиков. Видим, все муниципалитеты ответственно подходят к подготовке к зимнему периоду — уделяют значительное внимание обеспеченности базовым инвентарем, исправности средств малой механизации, наличию на складах МБУ противогололедных материалов», — сказал Кирилл Григорьев.

Муниципалитет под контролем инспекторского состава министерства в установленные сроки устранит все выявленные недочеты, обеспечит информирование жителей по вопросам парковки в неположенных местах и проведет необходимое обучение коммунальщиков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.