Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 14:55

В Подмосковье приступили к цифровизации рабочего процесса водителей мусоровозов

В компании «ЭкоЛайф» водителей обучают новым правилам фотофиксации контейнеров. Качество работы по вывозу ТКО теперь будет оценивать искусственный интеллект. В прошедшую пятницу в Сергиево-Посадском обособленном подразделении компании «ЭкоЛайф» состоялась встреча с водителями, прибывшими на вахту. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

В ходе встречи были рассмотрены следующие темы:

нововведения в программном обеспечении;

изменения в правилах фотофиксации;

соблюдение ПДД в связи с началом учебного года.

Также сотрудникам рассказали, что в подразделении завершаются работы по подготовке новой ремонтной зоны. Все мероприятия были направлены на оптимизацию работы службы и повышение уровня комфорта жителей региона.

«Внедрение искусственного интеллекта — это шаг к новому уровню контроля качества работы. Внутренние процессы в «ЭкоЛайф» постоянно меняются и совершенствуются. Регулярное обучение работе с программным обеспечением — важная часть подготовки наших водителей», — отметил руководитель ООО «ЭкоЛайф» Валерий Соломеннов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.