В Подмосковье приступили к цифровизации рабочего процесса водителей мусоровозов
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
В компании «ЭкоЛайф» водителей обучают новым правилам фотофиксации контейнеров. Качество работы по вывозу ТКО теперь будет оценивать искусственный интеллект. В прошедшую пятницу в Сергиево-Посадском обособленном подразделении компании «ЭкоЛайф» состоялась встреча с водителями, прибывшими на вахту. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
В ходе встречи были рассмотрены следующие темы:
- нововведения в программном обеспечении;
- изменения в правилах фотофиксации;
- соблюдение ПДД в связи с началом учебного года.
Также сотрудникам рассказали, что в подразделении завершаются работы по подготовке новой ремонтной зоны. Все мероприятия были направлены на оптимизацию работы службы и повышение уровня комфорта жителей региона.
«Внедрение искусственного интеллекта — это шаг к новому уровню контроля качества работы. Внутренние процессы в «ЭкоЛайф» постоянно меняются и совершенствуются. Регулярное обучение работе с программным обеспечением — важная часть подготовки наших водителей», — отметил руководитель ООО «ЭкоЛайф» Валерий Соломеннов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.