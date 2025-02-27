В Подмосковье приступили к мониторингу коммунальной техники в преддверии весны

Когда отметка термометров достигнет +5 градусов, на улицы Подмосковья выйдут подметающие тракторы, поливомоечные машины и мини-пылесосы. Отраслевые специалисты совместно с инспекторским составом министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области в преддверии весеннего периода приступили к выездным обследованиям спецтехники в МБУ по содержанию территорий региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, первые визиты уже совершены в Богородский, Люберцы и Реутов.

Были проанализированы:

состояние материально-технической базы и ремзоны учреждения;

своевременность обслуживания транспортных средств и оборудования малой механизации;

штат предприятия;

корректность ведения документооборота и заполнения маршрутных листов.

По итогам встречи руководящему составу МБУ разъяснили методики принятия проактивных мер для оптимизации деятельности.

Рабочие выезды в муниципалитеты будут продолжены.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.