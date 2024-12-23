В Подмосковье построили и модернизировали 26 объектов водоснабжения за год

В 2024 году в рамках программы «Чистая вода» были завершены строительство и модернизация 26 объектов водоснабжения, в том числе в городских округах Воскресенск, Богородский, Домодедово, Егорьевск, Истра, Кашира, Клин, Люберцы, Мытищи, Солнечногорск. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

«Масштабная работа в рамках программы «Чистая вода» в 2024 году позволила нам обеспечить качественной водой более 110 тыс. жителей региона. Это важный шаг, который приносит реальную пользу для горожан и жителей малых населенных пунктов. Помимо уже построенных и модернизированных 26 объектов водоснабжения, 4 находятся в стадии завершения. До конца отчетного периода перейдем в режим пуско-наладочных работ в городских округах Дмитровский, Кашира, Ленинский, Люберцы», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Программа «Чистая вода» в Московской области реализуется на протяжении 10 лет и продолжает приносить ощутимые результаты. Благодаря ей, за это время доступ к качественному питьевому ресурсу получили более 2,5 миллиона человек, а показатель обеспеченности чистой водой в регионе возрос с 83,2% до 94,49% (+11,29%). За все время было построено, модернизировано и отремонтировано более 538 объектов питьевого водоснабжения в 48 городских округах Подмосковья.

На 2025 год министерством запланировано финансирование работ на 176 объектах.

«Деятельность по обеспечению населения чистой питьевой водой продолжится нашим ведомством и в следующем году. Так в 2025 году мы планируем завершить работы по 88 объектам в таких округах, как Воскресенск, Зарайск, Истра, Можайский и Павловский Посад. Одной из ключевых задач станет ремонт водопроводных сетей, что позволит минимизировать риски вторичного загрязнения воды», — добавил Антон Велиховский.

Для очистки воды применяются передовые технологии. На водозаборных узлах (ВЗУ) используется многоступенчатая система фильтрации и обеззараживания, включая обезжелезивание, нейтрализацию запахов и ультрафиолетовую очистку. Такая модернизация позволяет обеспечить безопасное и эффективное водоснабжение в городах и сельской местности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа с очистными сооружениями в Московской области продолжается, она ведется на протяжении длительного периода, она ведется в рамках нацпроекта.

«Это большая программа, которая также на протяжении длительного периода реализуется на территории всей страны, и в Подмосковье, в частности», — сказал Воробьев.