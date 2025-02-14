В Подмосковье поставили 5 194 объекта газификации на кадастровый учет

С января 2024 по январь 2025 года на территории Московской области зарегистрировано более 2 тыс. объектов газораспределения. Всего с 2021 года (с начала действия программы социальной газификации) по настоящее время учетно-регистрационные действия проведены в отношении 5 194 объектов газификации, сообщает пресс-служба Мособлимущества.

В 2021 году по поручению президента РФ правительством запущена программа социальной газификации. Благодаря ей у россиян появилась возможность бесплатно провести газ до границ своих участков в населенных пунктах.

С апреля 2024 года участниками программы социальной газификации стали владельцы участков в садовых товариществах, расположенных в границах газифицированных населенных пунктов.

Для оперативного решения вопросов по осуществлению государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав в отношении объектов сетей газораспределения на территории Московской области создан и действует на постоянной основе оперативный штаб, который организован с участием представителей Росреестра, филиала ППК «Роскадастр» по Московской области, министерства энергетики Московской области, АО «Мособлгаз» и органов местного самоуправления.

Основной задачей штаба является обеспечение условий по повышению эффективности осуществления учетно-регистрационных действий в отношении объектов сетей газораспределения.

В Московской области газификация может затронуть 956 СНТ, в которых находится 63,3 тыс. домов. В 2025 году планируют газифицировать 9,1 тыс. домовладений, в 2026 — 11,2 тыс., в 2027 году — еще 14,5 тыс., график составлен до 2030 года.

Общая информация о планах и сроках газификации на территории Московской области размещена в региональном блоке официального сайта Росреестра по ссылке.

Кроме того, Росреестр подготовил методические рекомендации (путеводитель для садоводов) по реализации мероприятий, необходимых для участия СНТ в программе догазификации.

«Газопроводы являются социально значимыми объектами региона, учетно-регистрационные действия в отношении объектов газоснабжения осуществляются управлением в кратчайшие сроки. Для успешной реализации программы социальной газификации управление оказывает содействие органам государственной власти и региональным операторам газификации по оформлению документов в отношении объектов сетей газораспределения, а также совместно с правительством Московской области принимает активное участие в поддержке граждан региона по вопросам осуществления мероприятий по газификации садоводческих некоммерческих товариществ для обеспечения улучшения качества жизни в регионе», — отметил Павел Иванов, заместитель руководителя управления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.