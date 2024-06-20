В Подмосковье после ремонта запустили свыше 1 тыс лифтов

Управляющие организации Подмосковья выполнили более 1 000 задач по запуску лифтов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

УК несет ответственность за обеспечение исправного состояния оборудования и осуществление диспетчерского контроля.

Если лифт работает неисправно или возникли вопросы по его использованию — можно обратиться в свою управляющую организацию. Также оставить заявку можно на портале ЕДС МО.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.