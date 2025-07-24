В Подмосковье подали более 2 тыс заявлений на получение выплаты для реабилитации

С начала года на портале госуслуг Подмосковья подано более 2 тыс. заявлений на получение выплаты на приобретение технических средств реабилитации. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Технические средства реабилитации (ТСР) — это средства, которые облегчают жизнедеятельность людей с инвалидностью: медицинская кровать, очки для коррекции зрения, глюкометр с речевым выходом и т. д.

Выплата предоставляется инвалидам, имеющим I, II, III группу инвалидности, а также детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, имеющим место жительства в Московской области, индивидуальными программами реабилитации или абилитации которых предусмотрены такие технические средства.

Услуга «Выплата на приобретение технических средств реабилитации (изделий)» размещена на регпортале в разделе «Соцподдержка» — «Соцпомощь». Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить банковские реквизиты для перечисления средств. Деньги направят по указанным реквизитам.

Решение по услуге поступит в личный кабинет заявителя в течение 7 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.

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