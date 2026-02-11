Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 18:26

В Подмосковье отремонтировали около 4 тыс лифтов в январе 2026 года

В январе 2026 года коммунальные службы Подмосковья провели ремонт порядка 4 тысяч лифтов в многоквартирных домах для повышения безопасности, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Больше всего лифтов отремонтировали в Люберцах — 423, Ленинском округе — 414, Химках — 389, Одинцовском округе — 361 и Мытищах — 330.

Управляющие организации обязаны ежемесячно проводить техническое обслуживание лифтов: проверять механизмы, смазывать и тестировать системы безопасности. При обнаружении неисправностей лифт должен быть немедленно остановлен и отремонтирован. Раз в год проводится полное техническое освидетельствование с привлечением специализированной организации.

В случае поломки лифта жители могут обратиться в управляющую организацию, Единую диспетчерскую службу Московской области или территориальный отдел министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье готовится масштабная программа по трансформации сферы ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций.

«Мы проводим большую работу по трансформации, аудиту ресурсоснабжающих организаций. Мы готовим заметную программу по всему, что касается сервиса, ремонта и обслуживания», — сказал Воробьев.