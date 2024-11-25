В Подмосковье опубликовали 61 закупку за прошедшую неделю

С 18 ноября по 22 ноября в единой информационной системе и на едином портале торгов ЕАСУЗ опубликована 61 закупка, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Так, например, продолжается реализация программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», опубликованы закупки на выполнение работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей в городских округах: Истра, Кашира, Электросталь.

Новые блочно-модульные котельные построят в Долгопрудном, Коломне, Люберцах, Электростали, Богородском г. о.

В рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в городском округе Королёв планируется завершение работ по строительству и поставке оборудования по мероприятию «Реконструкция со строительством пристройки на 400 мест МБОУ СОШ № 1».

Планируется капремонт плотин прудов в городских округах: Серпухов, Луховицы, Волоколамский, Кашира, в рамках программы «Экология и окружающая среда». Также в городском округе Пушкинский расчистят реку Уча.

Капитальный ремонт автомобильной дороги будет проходить в деревне Меньшово городского округа Бронницы Московской области.

Информация о новых закупках в Московской области размещается в единой информационной системе (ЕИС) и на портале единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ). Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в электронном магазине Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.