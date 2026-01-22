В Подмосковье определили планы капитального ремонта многоквартирных домов на 2026 год

В правительстве Московской области обсудили программу капитального ремонта на 2026 год, в рамках которой планируется обновить 1 449 многоквартирных домов, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В рабочей сессии, прошедшей в правительстве Московской области, приняли участие более 100 подрядных организаций, задействованных в программе капитального ремонта многоквартирных домов. Ключевыми спикерами выступили представители министерства жилищно-коммунального хозяйства, Фонда капитального ремонта и управления технического надзора региона.

В 2026 году планируется провести ремонт 3 309 конструктивных элементов в 1 449 домах. Основные виды работ включают обновление кровель, фасадов, инженерных систем, лифтов, фундаментов и подвалов.

Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Игорь Тимофеев подчеркнул, что задача ведомства — перейти от устранения проблем к их предотвращению. Для этого разрабатывается стабильный график работ, проводится оперативная экспертиза документов и оказывается поддержка подрядчикам. От подрядных организаций ожидается соблюдение сроков и высокая культура производства.

Для реализации плана на 2026 год уже заключено 238 договоров с подрядчиками, а также составлен график заключения новых контрактов до 2028 года. На объектах капитального ремонта внедрят видеомониторинг с онлайн-трансляцией в систему Фонда капитального ремонта и ежедневную фотоотчетность о ходе работ, поставке материалов и соблюдении охранных мероприятий.

В завершение сессии участники получили ответы на все интересующие вопросы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.