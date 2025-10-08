Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 16:14

В Подмосковье обсудили вопросы обращения с отходами

В подмосковной Балашихе состоялось очередное выездное заседание Комитета по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Мособлдумы. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты Подмосковья.

Ключевая тема — обращение с отходами при осуществлении предпринимательской деятельности.

Участие в мероприятии принял заместитель министра — начальник управления по обращению с отходами Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Антон Попов, региональные операторы области, общественные организации и более 10 представителей бизнес сообщества.

Среди ключевых тем обсуждения:

необходимость заключения договоров с региональными оператора и области;

обустройство контейнерных площадок в соответствии с действующим законодательством;

совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность организаций сферы обращения с ТКО;

поддержка предпринимателей, реализующих экоинициативы.

Также в ходе заседания был озвучен ряд инициатив, связанных с совершенствованием существующих практик, также особое внимание уделили юридической грамотности представителей бизнеса.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.