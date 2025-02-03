В Подмосковье объяснили, куда попадает содержимое баков с контейнерных площадок

Спецтехника регионального оператора после забора содержимого серых и синих баков на контейнерных площадках Московской области транспортирует его на региональные комплексы по переработке отходов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

С целью безопасности при въезде установлены камеры. Они распознают номер машины и сверяют его с базой данных региональных операторов. Это исключает заезд сторонних мусоровозов и мультилифтов.

При совпадении госномера открывается шлагбаум и машина попадает на радиационный контроль и взвешивание.

Взвешиваются отходы, в первую очередь, с целью учета объемов поступления, который предусмотрен специальной Территориальной схемой. На примере КПО «Нева» в день на базу комплексов попадает 1,3 тысячи тонн отходов — это 500 тыс. тонн в год.

После взвешивания мусоровоз отправляется на разгрузочный пункт, откуда все отходы попадают на сортировочные линии.

Там из общего потока отходов выделяются фракции, пригодные к переработке. Их принимают в работу подмосковные заводы-переработчики. Органические отходы утилизируется в процессе компостирования — в результате которого получается полезный техногрунт. Остальная часть отходов подлежит захоронению.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.