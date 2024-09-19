сегодня в 12:50

В Подмосковье объяснили, как платить за электричество меньше

Специалисты МосОблЕИРЦ делятся простыми и эффективными правилами, которые помогут снизить затраты на электричество, обезопасить дом и внести вклад в сбережение окружающей среды. Правильный подход к использованию электроэнергии не только снижает счет, но и уменьшает нагрузку на энергосистему, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Вот основные рекомендации:

Отключайте электроприборы. Уходя из дома, не забывайте выключать не только свет, но и электроприборы, так как они продолжают потреблять энергию в режиме ожидания.

Естественное освещение. Пользуйтесь дневным светом — он полезнее для здоровья и не требует затрат на электроэнергию.

Светодиодные лампы. Эти лампочки служат до 50 000 часов, а также безопасны при утилизации, не содержат ртути и потребляют меньше энергии.

Энергоэффективные приборы. При покупке бытовой техники обращайте внимание на класс энергоэффективности. Приборы класса A+++ существенно экономят электроэнергию.

Кипятите разумно. Электрочайник — один из самых энергозатратных приборов. Кипятите ровно столько воды, сколько нужно в данный момент.

Чистота приборов. Пыль и грязь снижают эффективность работы техники, поэтому регулярное обслуживание электроприборов помогает экономить энергию.

Разморозка холодильника. Лед в морозильной камере увеличивает энергопотребление. Регулярная разморозка — залог экономии.

Полная загрузка. Используйте стиральную и посудомоечную машины при полной загрузке. Это экономит как воду, так и электроэнергию.

Утепление дома. Правильная теплоизоляция помогает поддерживать комфортную температуру и снижает потребности в отоплении и кондиционировании.

Умные устройства. Умные розетки и системы помогут контролировать потребление электроэнергии и обеспечат безопасность дома.

Выбор тарифа. Выберите подходящий тарифный план: одноставочный (единая цена) или дифференцированный по времени суток (ночью дешевле).

Передача показаний счетчиков. Регулярная передача показаний позволит вам платить за фактическое потребление энергии, а не по нормативам.

Избегайте долгов. Накопившаяся задолженность увеличивает расходы за счет начисления пеней, судебных издержек и других санкций.

Ознакомиться с подробной информацией о тарифных планах и подать заявление на их изменение можно на портале «Твой Домовой».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.