В Подмосковье нейросеть контролирует качество школьного питания

В Подмосковье нейросеть следит за тем, чтобы в школах каждое блюдо соответствовало утвержденному меню. Таким образом, за первую учебную неделю она уже проанализировала более 13 тыс. фотографий из школьных столовых. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Искусственный интеллект за неделю проверил более 6,5 тыс. фото завтраков, свыше 5,9 тыс. фото обедов и более 500 фото полдников.

ИИ-контролер с точностью 95% распознает 113 различных блюд. Если он обнаруживает ошибку, то сразу же отправляет сигнал ответственному сотруднику. За неделю было подтверждено 619 нарушений, которые были устранены в кратчайшие сроки.

Подробнее изучить эту и другие ИИ-практики Московской области, а также подать заявку на их пилотирование в свою деятельность можно на портале «Цифровой регион».

Внедрение и содействие в разработке технологий искусственного интеллекта отвечает целям национального проекта «Экономика данных».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.