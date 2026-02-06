В Подмосковье напомнили о правилах замены газовых плит в многоквартирных домах

Жителям Подмосковья напомнили о необходимости замены газовой плиты каждые 10–12 лет и о порядке проведения работ только специализированными организациями, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В Московской области насчитывается около 40 тысяч многоквартирных домов с газовым оборудованием. Срок службы газовой плиты составляет в среднем 10–12 лет, после чего требуется замена из-за износа кранов и нарушения теплоизоляции духового шкафа.

Замену газового оборудования имеют право проводить только специализированные организации. На территории региона такие работы выполняет АО «Мособлгаз». Самовольная установка газовых плит запрещена и опасна.

Для замены плиты необходимо приобрести новое оборудование, сохранить документы и сертификат соответствия, а затем оформить заявку в АО «Мособлгаз» — это можно сделать через портал «РПГУ». Специалист приедет в согласованное время, демонтирует старую плиту, установит новую, проверит оборудование на утечки и оформит акт выполненных работ.

После замены газовой плиты техническое обслуживание проводится не реже одного раза в год — это обязательное условие для поставки газа. Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко подчеркнул, что регулярное техобслуживание помогает предотвратить утечки газа, однако не все жители региона осознают его важность. За прошлый год в министерство поступило более 400 обращений по вопросам привлечения граждан к ответственности.

Препятствие проведению профилактических мероприятий влечет административную ответственность по ч. 3 ст. 9.23 КоАП РФ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.