В Подмосковье модернизируют 211 км сетей теплоснабжения в 2026 году

На 2026 год по программе модернизации системы теплоснабжения Подмосковья запланирован 401 объект на общую сумму 52 млрд рублей, сообщил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Под модернизацию попадут 97 котельных, 73 БМК, 67 ЦТП, 1 объект резервно-топливного хозяйства и 211 км сетей. Уже в работе 163 объекта: 70 км сетей, 257 котлов и 14 ЦТП.

По словам министра, 15 сентября должны уже начаться пробные топки. Чтобы провести их, к 1 сентября должна быть выполнена вся программа.

За 2025 год в Подмосковье модернизировали и запустили 454 объекта. И, по словам Воропанова, эффект у программы уже заметен.

«Программа бьет в цель. Программа решает задачу. Это снижение жалоб. Мы сравнили по данным ЦУР 2024 и 2025 год. И мы видим на примере Солнечногорска снижение 94%. В целом снижение жалоб на 41%. Причем аналитику мы проводили не в целом по городскому округу, а с привязкой к адресу объекта модернизации», — сказал Воропанов в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее Воробьев заявил, что в 2026 году планируется провести работы на 400 объектах теплоснабжения в рамках модернизации систем ЖКХ Подмосковья.

«На текущий год в цифрах это 400 объектов, а в 2025 было 500. Объектов меньше, но это не значит, что работы меньше. Почти сотня котельных, 73 БМК, 200 км теплосетей», — сказал глава региона.

