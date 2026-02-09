Воробьев: работы на 400 объектах теплоснабжения проведут в рамках модернизации ЖКХ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году планируется провести работы на 400 объектах теплоснабжения в рамках модернизации систем ЖКХ Подмосковья.

«На текущий год в цифрах это 400 объектов, а в 2025 было 500. Объектов меньше, но это не значит, что работы меньше. Почти сотня котельных, 73 БМК, 200 километров теплосетей», — сказал Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства региона.

Воробьев призвал глав муниципальных образований, в которых будут проходить работы, уделить должное внимание и ответственность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.

