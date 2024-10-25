В Подмосковье механизаторам торжественно вручили ключи от коммунальной техники

24 октября на территории Правительства региона состоялась выдача ключей от новой спецтехники и оборудования, организованная Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев с приветственным словом обратился к специалистам коммунальных служб, пожелал им успехов в зимний период и поблагодарил за нелегкий труд.

Владислав Мурашов вручил ключи от закупленной Правительством коммунальной техники представителям 33 региональных МБУ.

В рамках мероприятия было передано 62 погрузчика и 30 роторов, которые уже в ближайшее время приступят к работе.

«В преддверии зимы мы закупили более 1,8 тыс. единиц новой спецтехники и оборудования. Механизация процессов — это именно то, на что мы делаем сегодня основно акцент. Наша цель — максимально снизить объем ручной работы и повысить эффективность с помощью новых технологий. Конечно, идеального оборудования не существует, поэтому важно учитывать его особенности и возможные поломки. Однако у нас есть квалифицированные специалисты и сервис, обеспечивающий гарантию на новую технику, уверен, что это позволит быстро решать возникшие проблемы», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Преимущества модернизации технического парка региона:

повышение оперативности реагирования на вызовы;

улучшение качества содержания территорий;

повышение производительности работы коммунальных служб в зимний период.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.