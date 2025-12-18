Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В Подмосковье камеры «Безопасный регион» выявили около 5 тыс случаев свалки из авто

Камеры, круглосуточно следящие за состоянием территорий возле контейнерных площадкой, стали одним из ключевых инструментов в борьбе с несанкционированным размещением отходов. С начала года зафиксировано 4 924 случая сброса отходов из автомобилей, в том числе строительных и крупногабаритных. Чаще всего нарушители оставляли их возле контейнеров в чужих или соседних поселениях, после чего уезжали, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

За нарушения уже направлено более 3 тыс. постановлений об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных штрафов превысила 41 млн рублей.

«Выявлять сброс мусора из автомобилей нашим инспекторам помогают камеры «Безопасного региона», которые установлены рядом с контейнерными площадками. В круглосуточном режиме они регистрируют, что происходит на прилегающей территории», – ранее отмечал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

ТОП-5 муниципалитетов по количеству выявленных сбросов отходов из транспорта в 2025 года:

Наро-Фоминский – 689 случаев;

Серпухов – 602 случая;

Истра – 366;

Домодедово – 394 случая;

Чехов – 405 случаев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.