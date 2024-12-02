В Подмосковье газифицируют порядка 28 тыс жителей в 2025 году

В Подмосковье в следующем году газ придет в дома 27,8 тыс. жителей. Работа будет вестись по двум направлениям: губернаторской программе новой газификации и президентскому проекту социальной газификации, сообщил глава «Мособлгаза» Игорь Баранов.

«В 2025 году нам предстоит газифицировать 131 населенный пункт. Основной объем работ по газификации будет проходить в Шатуре и Можайском городском округе. Дополнительно будут догазифицированы 15,5 тыс. жителей», — сказал Баранов на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он напомнил, что в этом году президент расширил президентский проект. В него включили СНТ, которые находятся в газифицированы населенных пунктах.

Баранов добавил, что в Подмосковье — самая большая программа догазификации СНТ — 11% от РФ. На сегодняшний день в план проекта вошли 956 СНТ. В 2025 году планируется догазифицировать 71 СНТ. Основной объем работ придется на округ Мытищи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что догазификация в Подмосковье должна проводиться в проактивном режиме.

«Мы и в дальнейшем делаем все, чтобы максимально вся отчетность, подача заявки и, конечно, результат был в проактивном режиме и часто в „цифре“», — сказал губернатор.