В Подмосковье газифицируют 70 сел

Газ в 2026 году проведут в 70 населенных пунктов Московской области по губернаторской программе. В их числе — деревня Красное Орехово-Зуевского округа, где уже построили более 2 км сетей, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

В деревне Красное специалисты завершили строительство распределительного газопровода. Проложено 2 100 метров новых сетей, выполнена опрессовка — проверка труб на герметичность.

Следующим этапом станет благоустройство территории и строительство вводов к жилым домам. После ввода газопровода-источника в эксплуатацию жители смогут подать заявку на бесплатное подключение газа до границ участка.

Чтобы включить населенный пункт в программу газификации, необходимо обратиться в министерство энергетики Московской области. Заявку рассмотрят при соблюдении двух условий: численность постоянно зарегистрированных жителей должна составлять не менее 30 человек, а расчетная стоимость подключения на одного человека — не превышать 450 тыс. рублей.

Реализация программы направлена на повышение уровня комфорта и качества жизни в сельских территориях региона.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.