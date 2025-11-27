В Подмосковье газифицированы более 15 тыс домов с начала года
Фото - © Мособлгаз
С начала года в рамках реализации президентского проекта «Социальная газификация» специалисты «Мособлгаза» подключили 15,4 тыс. домов, построив более 700 километров новых газовых сетей. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.
Одно из последних подключений прошло в деревне Корпуса г. о. Лосино-Петровский.
«Подмосковье — регион-лидер в вопросах реализации президентской программы социальной газификации. В рамках этой программы до конца этого года запланировано подключение 18 тыс. домовладений в регионе. Мы стремимся обеспечить доступ к «голубому топливу» для как можно большего количества наших жителей, природный газ — самый экологичный, экономичный и удобный энергоноситель», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.
Социальная газификация — президентский проект, стартовавший в 2021 году. Принцип бесплатного подведения газа до границ участков жителей газифицированных населенных пунктов в Подмосковье стал бессрочным. Главный критерий — дом должен быть зарегистрирован.
Чтобы провести газ внутри участка, необходимо заключить комплексный договор, который включает:
технологическое присоединение к сети;
- проектирование и строительство газопровода на участке;
- поставку и монтаж оборудования (котел, плита, счетчик);
- подключение и пуск газа;
- дальнейшее техническое обслуживание.
Предварительный расчет стоимости строительных работ внутри участка можно произвести с помощью калькулятора.
Подать заявку на подключение дома к газу можно:
- на Госуслугах;
- в МФЦ;
- на сайте Единого оператора газификации (ЕОГ);
- на региональном портале Госуслуг (РПГУ);
- на сайте или в офисе «Мособлгаза».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.
«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.