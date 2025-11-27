В Подмосковье газифицированы более 15 тыс домов с начала года

С начала года в рамках реализации президентского проекта «Социальная газификация» специалисты «Мособлгаза» подключили 15,4 тыс. домов, построив более 700 километров новых газовых сетей. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

Одно из последних подключений прошло в деревне Корпуса г. о. Лосино-Петровский.

«Подмосковье — регион-лидер в вопросах реализации президентской программы социальной газификации. В рамках этой программы до конца этого года запланировано подключение 18 тыс. домовладений в регионе. Мы стремимся обеспечить доступ к «голубому топливу» для как можно большего количества наших жителей, природный газ — самый экологичный, экономичный и удобный энергоноситель», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Социальная газификация — президентский проект, стартовавший в 2021 году. Принцип бесплатного подведения газа до границ участков жителей газифицированных населенных пунктов в Подмосковье стал бессрочным. Главный критерий — дом должен быть зарегистрирован.

Чтобы провести газ внутри участка, необходимо заключить комплексный договор, который включает:

технологическое присоединение к сети;

проектирование и строительство газопровода на участке;

поставку и монтаж оборудования (котел, плита, счетчик);

подключение и пуск газа;

дальнейшее техническое обслуживание.

Предварительный расчет стоимости строительных работ внутри участка можно произвести с помощью калькулятора.

Подать заявку на подключение дома к газу можно:

на Госуслугах;

в МФЦ;

на сайте Единого оператора газификации (ЕОГ);

на региональном портале Госуслуг (РПГУ);

на сайте или в офисе «Мособлгаза».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.