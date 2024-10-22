В Подмосковье газифицировали 50 населенных пунктов в 2024 году

В рамках реализации губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области» специалистами «Мособлгаза» газифицировано 50 населенных пунктов в Подмосковье с начала 2024 года. На сегодняшний день последним газифицированным населенным пунктом является д. Костино Орехово-Зуевского округа, сообщает пресс-служба Минэнерго региона.

Ранее в указанном населенном пункте газа не было. Протяженность нового газопровода составила девять километров. Жители 136 домовладений теперь смогут подключиться к централизованному газоснабжению.

Чтобы провести газ до границ участка бесплатно, необходимо подать заявку на социальную газификацию.

Подключить дом к газу удобнее всего по комплексному договору с Мособлгазом, который включает проектирование и строительство газопровода внутри участка, установку оборудования, пуско-наладочные работы внутридомового газового оборудования (ВДГО) и поставку газа, а также техническое обслуживание, ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение. Заявку можно подать также в личном кабинете клиента Мособлгаза.

Всего за год сотрудники «Мособлгаза» газифицируют 70 не газифицированных ранее населенных пунктов. К газу смогут подключиться около 10 тыс. жителей региона.

Чтобы включить населенный пункт в губернаторскую программу газификации, необходимо обратиться в министерство энергетики Московской области.

Критерии для включения населенного пункта в программу:

не менее 30 прописанных человек;

лимит капитальных затрат на газификацию населенного пункта в расчете на одного человека не более 450 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.