В Подмосковье энергетики восстановили более 2,5 тысячи объектов после непогоды

К утру 3 мая в Подмосковье после мощного циклона, обрушившегося на регион, специалисты восстановили работу более 2,5 тысячи энергообъектов, об этом сообщили «Россети Московский регион» .

После того как шквалистый ветер и снегопад нарушили работу подмосковных энергообъектов, специалисты приступили к их восстановлению. На текущий момент в штатном режиме уже работают 2507 энергообъектов, в том числе 2318 трансформаторных подстанций. Компетентные специалисты работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденные линии и запитать энергией все участки области, оставшиеся без света.

В настоящее время подача энергии возобновилась в 485 населенных пунктах, но работы не прекращаются. Над устранением последствий мощного циклона работают 146 бригад, в которых трудятся 399 специалистов, задействовав 158 единиц спецтехники.

Жители Подмосковья могут сообщить о поврежденных энергообъектах по бесплатной горячей линии 8-800-220-0-220 или по короткому номеру с мобильного телефона «220».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что свыше 200 аварийных бригад ликвидируют последствия непогоды в регионе.

«Все необходимые ресурсы и силы для борьбы с последствиями непогоды развернуты, будем информировать о сроках устранения аварий», — сказал Воробьев.