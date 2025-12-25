В Подмосковье до 2032 года установят более 4 тысяч новых лифтов местного производства

Фонд капитального ремонта Московской области заключил офсетный контракт с Серпуховским лифтостроительным заводом до 2032 года для замены устаревших лифтов в многоквартирных домах региона, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В Московской области стартовала масштабная программа по обновлению лифтового парка в жилых домах. Фонд капитального ремонта региона подписал офсетный контракт с Серпуховским лифтостроительным заводом, рассчитанный до 2032 года. В рамках соглашения планируется заменить устаревшие лифты в многоквартирных домах на сумму 8,5 млрд рублей.

Обновление будет проводиться по региональной программе капитального ремонта, согласно которой лифты меняют после 25 лет эксплуатации. По условиям контракта Серпуховский лифтостроительный завод инвестирует 400 млн рублей в модернизацию производства и увеличение мощностей.

Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отметил, что соглашение позволит унифицировать оборудование и сократить сроки поставки лифтов, а также поддержит развитие местного производства и создание рабочих мест.

Всего до 2032 года в дома Подмосковья поставят 4 044 новых лифта грузоподъемностью от 400 до 1 000 кг.

Большие работы по модернизации системы теплоснабжения в Подмосковье ведутся уже по программе 2025 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В этом году, в первой половине, проведены большие мероприятия, связанные с анализом теплоснабжения, подготовкой к зиме, состоянием котлов, сетей и многоквартирных домов. Понятно, что программа, которую мы реализуем, очень заметна и очень масштабна», — сказал Воробьев.