сегодня в 21:35

В Подмосковье частично восстановили подачу электричества после аварийного отключения

Вечером 30 декабря на юго-востоке Московской области произошло аварийное отключение электричества из-за срабатывания автоматики на подстанции мощностью 110 киловольт. Энергетики «Россетей Московского региона» в официальном Telegram-канале сообщили, что уже вернули свет более чем трети жителей, оставшихся без электроснабжения.

Для ликвидации последствий аварии на место выехали 12 специалистов в составе четырех бригад. Работы ведутся с использованием четырех машин спецтехники.

Чтобы обеспечить жителей электричеством, в пострадавший район доставили 63 передвижные электростанции.

Филиал «Южные электрические сети» перешел на специальный режим работы. Это означает, что задействованы все имеющиеся ресурсы и персонал для проведения восстановительных мероприятий.

Ранее сообщалось, что часть жителей Подмосковья остались без энергии из-за аварийного отключения подачи электричества на высоковольтной подстанции 110 кВ.

