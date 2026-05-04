В Подмосковье 504 руководителя УК подтвердили квалификацию

Квалификационные экзамены для руководителей управляющих организаций прошли в Московской области в 2025 году. Аттестаты получили 504 специалиста из 722 участников, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В 2025 году в регионе состоялось 33 квалификационных экзамена для руководителей управляющих организаций. В состав экзаменационной комиссии вошли представители министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Аттестация является обязательным требованием закона. Согласно части 1 статьи 193 Жилищного кодекса РФ, управлять многоквартирными домами вправе только лица, имеющие квалификационный аттестат.

Для успешной сдачи экзамена специалисты должны знать основы жилищного законодательства, включая финансовое управление домом, взаимодействие с собственниками, содержание и эксплуатацию общего имущества, правила предоставления коммунальных услуг и регламенты аварийно-восстановительных работ. Всего испытание прошли 722 человека, из них 218 не набрали необходимое количество баллов и направлены на пересдачу.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.