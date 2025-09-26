Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 18:16

В Подмосковье 28 сентября состоятся акции по раздельному сбору бытовых отходов

28 сентября в Московский области состоятся акции по раздельному сбору бытовых отходов. Жителей и гостей региона приглашают стать участниками важной инициативы, направленной на улучшение экологической обстановки региона, сообщает пресс-служба Минчистоты Подмосковья.

Посетители смогут сдать накопившиеся отходы, тем самым внести личный вклад в общее полезное дело.

Цель мероприятий — сформировать ответственное отношение к утилизации отходов среди граждан.

Адреса и время проведения акций:

Немчиновка;

Время: с 14:00 до 15:30.

Адрес: Советский проспект, д. 4.

Одинцово;

Время: с 12:00 до 13:30.

Адрес: Новая Трехгорка, ул. Кутузовская, д. 74б.

пос. Лесной Городок;

Время: с 10:00 до 12:00.

Адрес: ул. Лесная, д. 10.

Орехово-Зуево;

Время: с 11:00 до 13:00.

Адрес: ул. Ленина, д. 85.

Дмитров;

Время: с 11:00 до 12:00.

Адрес: ул. Профессиональная, д. 27.

Долгопрудный;

Время: с 12:00 до 13:30.

Адрес: Московское шоссе, д. 25, к.4.

Королев;

Время: с 12:00 до 14:00.

Адрес: ул. Строителей, д. 15А.

Менделеево.

Время: с 11:00 до 12:00.

Адрес: ул. Куйбышева, д. 1, гараж № 274

Для того, чтобы стать частью команды единомышленников, сортирующих отходы, достаточно прийти на одну из локаций и принесите вторсырье.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.