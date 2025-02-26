В Подмосковье 2 тыс домов подключили к газу с начала года по соцгазификации

С начала года специалисты подмосковной газораспределительной компании «Мособлгаз» подключили к «голубому топливу» 2 тыс. домовладений Подмосковья в рамках реализации президентской программы социальной газификации. Для этого построено 12 км новых газораспределительных сетей. Юбилейным стало домовладение в поселке Новое Гришино Дмитровского округа. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики региона.

«Социальная газификация — это не просто подключение домов к газу, это подключение людей к комфорту, теплу и уверенности в завтрашнем дне. Президентский проект, который мы реализуем на протяжении нескольких лет, способствует улучшению качества жизни в регионе. На этот год у нас большие планы — только за январь провели газ в тысячу домовладений Подмосковья. Не будем сбавлять темпы, чтобы «голубое топливо» пришло в дома как можно большего количества жителей», — прокомментировал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

На данный момент строительные работы по Соцгазификации ведутся в 93 населенных пунктах Московской области: г. Пушкино, с. Софьино в Раменском округе, д. Троицкое г. о. Клин, г. Чехов, д. Крюково Наро-Фоминский г. о. и других.

Для того, чтобы провести газ в свой дом, жителям региона необходимо подать заявку на Социальную газификацию по ссылке.

Также в Подмосковье действуют дополнительные меры поддержки на газификацию для нескольких категорий граждан. Узнать о них подробней можно по ссылке: https://mosoblgaz.ru/connection/sg/MOG_benefits_05.2024.pdf.

В случае если жителям положены льготы на газификацию, заявку необходимо подать через региональный портал Госуслуг: https://uslugi.mosreg.ru/services/21649.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.