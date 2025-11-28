Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 18:25

В Подмосковье 195 водителей оштрафовали за неправильную парковку возле КП

За текущую неделю в Московской области к административной ответственности за неправильную парковку вблизи контейнерных площадках для сбора твердых коммунальных отходов привлечено 195 собственников транспортных средств. Поводом для штрафов стали обращения жителей, поступившие через мобильное приложение «Народный инспектор», сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Общая сумма взысканных штрафов составила 975 тыс. рублей. Нарушители правил парковки создавали препятствия для спецтехники, осуществляющей вывоз отходов, что могло привести к сбоям в работе коммунальных служб и ухудшению санитарной обстановки во дворах.

Наибольшее количество нарушений было зафиксировано в следующих муниципалитетах:

Ленинский — 33 штрафа;

Одинцовский — 32;

Химки — 30;

Красногорск — 22;

Мытищи — 13.

«Выявлять сброс мусора из автомобилей нашим инспекторам помогают камеры «Безопасного региона», которые установлены рядом с контейнерными площадками. В круглосуточном режиме они регистрируют, что происходит на прилегающей территории», — ранее отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

За несоблюдение правил парковки во дворах и на контейнерных площадках владельцам транспортных средств грозит административная ответственность с назначением штрафа. В отдельных случаях сумма взыскания может достигать 5 тыс. рублей.

Что делать, если автомобиль эвакуировали

Узнать точное местонахождение эвакуированного автомобиля можно по единому номеру телефона экстренных служб «112».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.