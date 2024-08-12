В Подмосковье 12 тыс домов подключили к газу с начала года

С начала года по социальной газификации подключено к централизованному газоснабжению 12 тыс. домовладений в Московской области. Более 20 тыс. жителей региона получили газ в свои дома.

Юбилейным, 20-тысячным жителем, чей дом был подключен к газу по программе, стала Светлана Новикова из села Кривандино городского округа Шатура.

На сегодняшний день строительные работы по подключению к централизованному газоснабжению ведутся в 23 городских округах, в целом в программу социальной газификации вошло 60 населенных пунктов Московской области. До конца года будет подключено к газу еще около 12 тыс. домов жителей Подмосковья.

Догазификация в рамках программы подразумевает бесплатное подведение трубы газопотребления к границе земельного участка. Чтобы построить газопровод внутри участка и подключить дом к газу, удобнее всего воспользоваться комплексным договором.

«Программа социальной газификации нашего региона стала самым масштабным проектом по газификации в России. Потенциал догазификации в Московской области оценивается в 152 тыс. домовладений. На сегодняшний день мы выполнили пуск газа в 58 тыс. домовладений. В 2024 году планируем выполнить 20 тыс. пусков газа, а это значит, что еще 50 тыс. жителей Подмосковья получат тепло и уют в свои дома», — отметил вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Социальная газификация — бессрочный проект, который действует в газифицированных населенных пунктах. С апреля текущего года в него также вошли СНТ, расположенные в границах газифицированных населенных пунктов региона. Газ подводится к границам участков жителей бесплатно: для этого необходимо подать заявку через личный кабинет клиента.

Подключить дом к газу удобнее всего по комплексному договору с Мособлгазом, в который входят следующие виды работ:

проектно-изыскательские работы (проектирование трассы прохождения газопровода);

строительно-монтажные работы в границах участка;

техническое обслуживание газового оборудования;

поставка газа.

Также в Подмосковье действуют льготы. Подать заявку на льготное подключение к газу можно на региональном портале Госуслуги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.