В Павловском Посаде по программе соцгазификации подключили 336-й дом

В городском округе Павловский Посад к программе социальной газификации подключили еще один дом, доведя общее число подключенных домов до 336, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

В Павловском Посаде продолжается реализация президентского проекта социальной газификации, стартовавшего в 2021 году. Программа направлена на обеспечение жителей природным газом для повышения комфорта и снижения расходов на отопление и приготовление пищи.

В программу включено 47 населенных пунктов округа. Жители активно участвуют в проекте: подано 2 006 заявок на подключение, из которых более 70% уже выполнены. Газ поступает в 1 314 домовладений, что отражает высокую динамику газификации в регионе.

Проект догазификации действует бессрочно. Подать заявку можно через личный кабинет Мособлгаза, портал Единого оператора газификации или на портале «Госуслуги». После подачи заявки специалисты АО «Мособлгаз» проводят необходимые работы по подключению в рамках программы социальной газификации.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.